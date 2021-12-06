Кадр из видео с камеры наблюдения: instagram.com/rustam.abdrakhmanov_

Справившего нужду на детскую коляску мужчину арестовали на 10 суток в Алматы, об этом сообщили в Специализированном межрайонном административном суде города. На официальной странице СМАС в Facebook сообщается, что гражданин привлечен к административной ответственности.

"Департаментом полиции Алматы в суд был направлен материал, согласно которому в отношении лица был составлен протокол по факту совершения мелкого хулиганства, то есть, в частности, в осквернении жилых помещений и других подобных действий, выразившихся в неуважении к окружающим, нарушающих общественный порядок и спокойствие физических лиц.

Наказание по данной статье предусмотрено: штраф в размере 5 МРП либо административный арест на срок до 10 суток", - сообщили в суде.

Во время судебного заседания А. вину в совершении правонарушения признал полностью, в содеянном раскаялся. Согласно его пояснениям, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

"При определении вида и размера административного взыскания, суд учел конкретные обстоятельства правонарушения, свидетельствующие об игнорировании правил благопристойности, выражения неуважения к окружающим, нарушения общественного порядка и спокойствия граждан, что является недопустимым", - рассказали в суде.

Суд назначил максимальное наказание - 10 суток ареста. Постановление суда не вступило в законную силу.

Напомним, что мужчина справил нужду на детскую коляску в подъезде одного из жилых домов в Алматы. Действия хулигана попали на видео.

Позднее сообщалось, что мужчину задержали, им оказался 44-летний житель Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945494-spravivshego-nuzhdu-na-detskuyu-kolyasku-muzhchinu-arestovali-na-10-sutok-v-almaty/