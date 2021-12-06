Пропавшего мужчину нашли мертвым в Карагандинской области

Фото: instagram.com/qaragandy_tjd

В Бухар-Жырауском районе спасатели, сотрудники "Казавиаспаса" и акимата, полицейские и местные жители искали пропавшего мужчину. К сожалению, он был обнаружен мертвым. Об этом сообщается на официальной странице ДЧС Карагандинской области в Instagram.

По данным ведомства, 69-летний мужчина ночью 3 декабря выехал на автомобиле из Караганды в направлении села Узунбулак Павлодарской области, однако к месту назначения не прибыл.

Днем 4 декабря местный житель обнаружил его машину в 15 км от села Умуткер Карагандинской области. А около 10 часов вечера тело пропавшего нашла поисковая группа. Произошло это в 20 км от села Умуткер.

"Обстоятельства гибели мужчины устанавливаются", - пояснили в ДЧС Карагандинской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в супруги заживо сгорели в своем доме в Темиртау.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945455-propavshego-muzhchinu-nashli-mertvym-v-karagandinskoy-oblasti/