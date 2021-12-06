"Задыхался, стал синеть": пассажиры спасли младенца на борту рейса Кызылорда-Нур-Султан (видео)

Фото: instagram.com/kazakhstan_health_services

8-месячному пассажиру рейса Кызылорда - Нур-Султан резко стало плохо во время полета. К счастью, на борту оказались медики, которые и спасли жизнь малыша. Об инциденте сообщается на официальной Instagram- странице медцентра Kazakhstan Health Services.

Как рассказали в медцентре, малышу резко стало плохо, он начал задыхаться.

"Ему всего 8 месяцев. Задыхался, стал синеть, признаков жизни почти не подавал. 40 минут успешной реанимации на борту самолета, даже не заметили, как долетели до Нур-Султана", - говорится в сообщении.

Отмечается, что спасти малыша помогла своевременная подача кислорода и введение нескольких препаратов.

Можно назвать настоящим чудом, что этим же рейсом летели реаниматолог и терапевт.

"Все врачи были "бывшие", но "бывших", как оказалось, не бывает. Это как мышечная память. Отличная команда, несмотря на свое ужасное состояние, оказали неотложную помощь", - рассказали в медцентре.

По прибытии малыша сразу передали реанимационной бригаде скорой помощи.

Отмечается, что ребенок летел на операцию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945442-zadyhalsya-stal-sinet-passazhiry-spasli-mladentsa-na-bortu-reysa-kyzylorda-nur-sultan-video/