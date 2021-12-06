Морозы до 30 градусов обещают синоптики в Казахстане

Иллюстративное фото: pixabay.com

Какой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня - с 7 по 9 декабря, рассказали синоптики РГП "Казгидромет", передает корреспондент NUR.KZ.

Так, в ближайшие несколько дней жители северных и восточных регионов Казахстана ощутят "настоящее приближение зимы", обещают метеорологи.

"За теплым Южным циклоном стремительно движется холодный антициклон из районов Атлантики. Подпитываемый холодными воздушными массами, он принесет прекращение осадков и резкое понижение температуры воздуха", - объяснили в метеослужбе.

Так, на севере и востоке страны ночью температура воздуха опустится до 22-30 градусов мороза. А вот южные регионы республики останутся под защитой теплых воздушных масс из районов Ирана, поэтому здесь существенного похолодания не ожидается.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945422-morozy-do-30-gradusov-obeschayut-sinoptiki-v-kazahstane/