Спрыгнувшего в фонтан экстремала из Нур-Султана арестовали на 13 суток

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В полиции Нур-Султана рассказали, какую санкцию избрали парню, спрыгнувшему в фонтан ТРЦ, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

Ранее мы рассказывали о том, что 19-летний парень, проиграв спор, прыгнул в фонтан одного из столичных ТРЦ со 2-го этажа.

Молодого человека задержали, доставили в отделение полиции и возбудили в отношении него административное производство по факту мелкого хулиганства (ст. 434 КоАП РК). Также сообщалось, что по решению суда он был подвергнут аресту.

По последним данным полиции, арест продлится 13 суток.

"Задержанный и ранее привлекался к ответственности за мелкое хулиганство, громко проигрывая музыку в метро города Алматы. Но должных выводов нарушитель не сделал.

Постановлением специализированного межрайонного административного суда города Нур-Султана за повторное совершение мелкого хулиганства в течение одного года он подвергнут аресту сроком на 13 суток. Задержанный водворен в специальный приемник департамента полиции", – сообщили в полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945353-sprygnuvshego-v-fontan-ekstremala-iz-nur-sultana-arestovali-na-13-sutok/