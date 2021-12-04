Шторм ожидается в нескольких областях Казахстана

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В семи регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Информация об этом размещена на официальном сайте "Казгидромета".

Так, 5 декабря на севере Западно-Казахстанской области ожидаются туман и гололед.

В ближайшие сутки на востоке и юге Костанайской области тоже возможны туман и гололед. Днем 5 декабря на севере региона прогнозируется низовая метель, ветер 15-20 м/с.

В воскресенье на юго-востоке Актюбинской области ожидается туман.

5 декабря на западе и в центре Карагандинской области возможны туман и гололед.

Ночью и утром в воскресенье на севере и в горных районах Туркестанской области прогнозируется туман, ветер утром и днем в горных районах 15-20 м/с.

Днем 5 декабря на западе Акмолинской области вполне вероятен гололед, а на севере - туман.

В воскресенье на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер на севере и западе региона 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945289-shtorm-ozhidaetsya-v-neskolkih-oblastyah-kazahstana/