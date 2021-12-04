Наказана женщина, закидавшая яйцами врачей в Кызылординской области

Кадр из видео: Үйтолған Жареке/Facebook

В Кызылординской области наказали женщину, которая закидала яйцами врачей. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

В ведомстве рассказали, что административный материал по данному факту был рассмотрен Шиелийским районным судом.

Женщина привлечена к административной ответственности по ч.1 ст.434 (Мелкое хулиганство) КоАП РК.

Данная статья предусматривает штраф в размере 5 МРП либо административный арест на срок до 10 суток. Однако арест не может применяться к женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет.

Поскольку нарушительница воспитывает троих несовершеннолетних детей, решением суда на нее наложен штраф в размере 5 МРП (14 585 тенге).

Напомним, инцидент произошел 29 ноября в Доме культуры села Алгабас. Там проходила встреча врачей с жителями, где разъяснялась важность вакцинации от коронавируса. В какой-то момент одна из присутствующих встала с места и начала кидать яйца в медиков. Пользователи осудили поведение женщины и призвали привлечь ее к ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945277-nakazana-zhenschina-zakidavshaya-yaytsami-vrachey-v-kyzylordinskoy-oblasti/