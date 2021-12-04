Грубые нарушения выявили в спецшколах и интернатах Павлодарской области

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В прокуратуре Павлодарской области рассказали, что выявили грубые нарушения в специальных учреждениях и интернатах, работающих с детьми. В списке сбор денег на бесплатное питание, невыдача одежды детям с ограниченными возможностями, работа специалистов без справок. Всего в регионе проверили 18 таких объектов, передает корреспондент NUR.KZ.

Прокуроры рассказали о фактах, выявленных в 18 интернатах и спецучреждениях. По их информации, есть случаи, когда с детьми работали педагоги, не имея элементарных справок от нарколога и из психдиспансера. Имелись факты работы без лицензии, нарушения санитарных и противопожарных норм.

Некоторые упущения касаются и напрямую детей. В частности, установлено 112 фактов взимания платы за бесплатные обеды и невыдачи одежды детям-инвалидам.

Кроме того, по результатам проверок выявлены случаи исключения сирот из списков на получение квартир, а также из категории "неполная семья".

"По всем нарушениям нами были внесены акты прокурорского надзора. Виновные лица наказаны", - сообщил начальник управления прокуратуры Павлодарской области Асхат Кокумбаев.

47 должностных лиц наказали в дисциплинарном и административном порядке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945275-grubye-narusheniya-vyyavili-v-spetsshkolah-i-internatah-pavlodarskoy-oblasti/