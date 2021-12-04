Дворник заявила в полицию из-за упавшего на голову букета цветов в Павлодаре

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Дворнику, которая убирала во дворе в Павлодаре, упал букет прямо на голову. Правда, цветы уже были высохшие и не предназначались женщине в качестве подарка, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

Инцидент произошел по улице Малайсары батыра в Павлодаре. Почему 35-летний мужчина решил утилизировать букет через окно, а не выкинуть его в мусорку, неизвестно.

Зато дворник, ставшая случайным получателем высохших цветов, такому подарку оказалась не рада.

Женщина вызвала полицию. Ее возмутил именно тот факт, что нарушитель не удосужился избавиться от цветов, как положено.

Стражи порядка нашли владельца букета и составили административный протокол по факту мелкого хулиганства. Мужчине грозит штраф в 15 тысяч тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945266-dvornik-zayavila-v-politsiyu-iz-za-upavshego-na-golovu-buketa-tsvetov-v-pavlodare/