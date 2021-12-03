Пьяный житель Жамбылской области справил нужду в купе поезда

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46-летний житель Жамбылской области был задержан сотрудниками линейного отдела полиции на станции Кандыагаш, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП на транспорте.

Как отметили в ведомстве, задержанный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в пассажирском поезде сообщением "Актобе-Атырау" справил нужду под себя. Кроме того, мужчина вел себя неадекватно и выражался нецензурной бранью.

В отношении мужчины были составлены два административных протокола за мелкое хулиганство и за появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения.

Как отметили в ДП, решением Темирского районного суда правонарушитель подвергнут административному аресту на трое суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945205-pyanyy-zhitel-zhambylskoy-oblasti-spravil-nuzhdu-v-kupe-poezda/