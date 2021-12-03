Метель и 20 градусов мороза: какой будет погода в Казахстане в выходные

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Казахстанские синоптики опубликовали прогноз погоды в стране на ближайшие три дня - с 4 по 6 декабря, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Как рассказали синоптики, 4 декабря на большей части Казахстана осадков не ожидается из-за влияния отрога антициклона.

В то же время в южных регионах погоду будет определять Южный циклон, который принесет с собой дожди и усиление ветра с пыльными бурями.

5-6 декабря над территорией Казахстана пройдут атмосферные фронтальные разделы, связанные с ложбиной северо-западного циклона.

Это изменит погоду в большинстве областей республики: выпадет снег, будет гололед, туман и порывистый ветер. На севере ожидается ветер с метелью.

Температурный фон по стране на выходных будет выглядеть так:

на западе температура воздуха ночью составит 5 градусов мороза - 3 градуса тепла, днем - 3 градуса мороза - 5 градусов тепла;

температура воздуха ночью составит 5 градусов мороза - 3 градуса тепла, днем - 3 градуса мороза - 5 градусов тепла; на северо-западе произойдет небольшое понижение температуры воздуха: ночью - от 6 градусов мороза - 3 градусов тепла до 3-11 градусов мороза, днем будет от 0 до 8 градусов мороза;

произойдет небольшое понижение температуры воздуха: ночью - от 6 градусов мороза - 3 градусов тепла до 3-11 градусов мороза, днем будет от 0 до 8 градусов мороза; на севере также ожидается понижение температуры: ночью - от 5-13 до 10-18 градусов мороза, днем - от 2-10 до 5-13 градусов мороза;

также ожидается понижение температуры: ночью - от 5-13 до 10-18 градусов мороза, днем - от 2-10 до 5-13 градусов мороза; на востоке и в центре республики произойдет колебание температуры воздуха: ночью - от 5-13 до 10-20 градусов мороза, днем - от 0 до 10 градусов мороза;

и в республики произойдет колебание температуры воздуха: ночью - от 5-13 до 10-20 градусов мороза, днем - от 0 до 10 градусов мороза; на юге и юго-востоке страны ночью будет от 2 градусов мороза до 7 градусов тепла, днем - от 2 до 12 градусов тепла.

Как передает официальный сайт РГП "Казгидромет", завтра в Алматы осадков не ожидается. Днем воздух прогреется до 10-12 градусов, ночью будет от 1 до 3 градусов тепла.

На территории Нур-Султана синоптики обещают переменную облачность без осадков. Днем столбики термометров покажут от минус 3 до минус 5 градусов, ночью - 6-8 градусов мороза.

В Шымкенте 4 декабря будет дождь. Днем столбики термометров покажут 11-13 градусов тепла, ночью - 4-6 градусов тепла.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945106-metel-i-20-gradusov-moroza-kakoy-budet-pogoda-v-kazahstane-v-vyhodnye/