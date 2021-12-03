Семейчанин присвоил миллионы партнера по бизнесу

Фото: ДП ВКО

Уроженец Семея присвоил миллионы своего партнера по бизнесу. В ноябре в отдел миграционной службы городского управления полиции поступило постановление частного судебного исполнителя о взыскании долга, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Восточно-Казахстанской области.

В постановлении указывалось, что 60-летний уроженец Семея должен выплатить партнеру по бизнесу около 3,5 млн тенге.

Должника объявили в розыск. Установить его местонахождение удалось всего за 4 дня. Оказалось, что мужчина сейчас живет в Алматинской области. Теперь взысканием долга займутся судебные исполнители.

Стражи порядка предупредили, что за неисполнение исполнительного документа законом предусмотрена административная по статье 669 КоАП РК или уголовная ответственность по статье 139 УК РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945097-semeychanin-prisvoil-milliony-partnera-po-biznesu/