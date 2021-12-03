Алматинец справил нужду в оставленную в подъезде детскую коляску

Кадр из видео: instagram.com/rustam.abdrakhmanov_

Житель Алматы справил нужду в детскую коляску, оставленную в подъезде. Его действия попали на камеры видеонаблюдения. Роликом поделился заместитель начальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов на своей странице в Instagram.

Как сообщил Абдрахманов, видеоролик в соцсетях разместили неравнодушные горожане. Сам инцидент произошел в микрорайоне Жас канат.

Полиция начала проверку по данному факту.

"По результатам проведенной проверки будет опубликована соответствующая информация", - сообщил замглавы алматинской полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945087-almatinets-spravil-nuzhdu-v-ostavlennuyu-v-podezde-detskuyu-kolyasku-video/