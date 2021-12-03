Парковщики-самозванцы собирали деньги с водителей в Алматы (видео)

Кадр из сюжета: телеканал КТК

Два жителя Алматы организовали нелегальный "бизнес" рядом с несколькими станциями техобслуживания и крупным авторынком - мужчины надели оранжевые жилеты и собирали деньги с водителей за проезд по улице, передает телеканал КТК.

Накануне сотрудники нескольких алматинских СТО, расположенных рядом с крупным авторынком, приостановили работу. Они пожаловались на парковщиков, которые собирали деньги с работников станций и их клиентов.

Как рассказали в СТО, с каждой машины нелегальные парковщики собирали по 200 тенге, работникам СТО делали скидку.

"На общественную дорогу поставили парковщика. То есть он берет деньги за въезд, но нигде никаких фискальных чеков, ничего не предоставляет. Платим по 100 тенге, наши клиенты – по 200 тенге. Начинаем обращаться в администрацию – администрация говорит: "Хорошо, мы решим эту проблему". Но до сих пор наши арендодатели решают эту проблему, и клиенты от нас уже отказываются", - пожаловался алматинец Медео Абайбеков.

Как рассказали предприниматели, на этой улице расположены десятки станций техобслуживания, в них работают порядка 120 человек, еще сотни клиентов приезжают сюда ежедневно ремонтировать и проверять свои авто. И с каждого автовладельца "парковщики" требуют деньги.

"При въезде берут деньги, но нормальных парковочных мест здесь нет. Тут не стоянка. Это обычная улица, общая дорога! Наши клиенты жалуются. Да и мы сами тоже платим непонятно за что!" - заявил Самат Байболов.

В администрации рынка от парковщиков открестились - говорят, что таких работников у них нет. Более того, улица, за проезд по которой мужчины собирали деньги, к территории торгового центра и вовсе не относится.

Сами мужчины, собиравшие деньги, уходят от ответа, отмечает телеканал.

За комментарием журналисты обратились в районный акимат.

"По поводу автостоянки, находящейся возле торгового центра Car City, по улице Яссауи – Толе би: проводятся проверочные работы аппаратом акима Ауэзовского района совместно с сотрудниками полиции. На данный момент эта информация на контроле. В дальнейшем проведутся проверочные работы", - заявил главный специалист отдела по развитию предпринимательства и промышленности акимата Ауэзовского района Ануар Айгаринов.

Между тем полицейские сообщили, что задержали одного из парковщиков-нелегалов. Его привлекли к административной ответственности.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945054-parkovschiki-samozvantsy-sobirali-dengi-s-voditeley-v-almaty-video/