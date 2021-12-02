Ездившего по "встречке" под Алматы полицейского уволили из органов внутренних дел

Кадр из видео очевидца: instagram.com/kris_p_talgar

Появилась новая информация о полицейском, который грубо нарушил ПДД под Алматы. Мужчина был уволен из органов внутренних дел, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

Решением дисциплинарной комиссии ДП Алматы, инспектор полка патрульной полиции управления МПС, допустивший ряд грубых нарушений ПДД, уволен из органов внутренних дел, отметили в пресс-службе.

Кроме того, его непосредственный руководитель (командир взвода) освобожден от занимаемой должности.

Помимо этого, в отношении еще двух руководителей подразделения приняты меры дисциплинарного характера, подчеркнули в полиции.

"Всем известно, что позиция МВД и ДП к таким вопиющим фактам всегда принципиальная. Закон един для всех и подлежит неукоснительному исполнению. Случайным людям не место в нашем строю: такими противоправными действиями они рано или поздно дискредитируют себя. В полиции остаются работать те, кто поступил на службу во благо безопасности граждан, по зову сердца и призванию души", - сообщил замначальника ДП Алматы Абдуали Нашарбеков.

В полиции также отметили, что за нарушение ПДД в отношении уволенного из органов мужчины составлены 5 административных протоколов.

Напомним, что нарушителя ПДД в полицейской форме сняли на Талгарской трассе. В ДП Алматы подтвердили, что за рулем действительно находился сотрудник полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945011-ezdivshego-po-vstrechke-pod-almaty-politseyskogo-uvolili-iz-organov-vnutrennih-del/