Аким пообещал открыть новый аэропорт Уральска, даже если его не достроят

Иллюстративное фото: pixabay.com

На онлайн-брифинге в СЦК акима ЗКО спросили о сроках открытия нового аэропорта в Уральске – ранее он заявлял, что его запустят до конца года. Сегодня глава региона сообщил о задержках, передает корреспондент NUR.KZ.

Аким ЗКО Гали Искалиев заявил, что удорожание стоимости нового аэропорта в Уральске произошло из-за выявленных при проверке сейсмоустойчивости дефектов в проекте, который был ранее.

"Мы вынуждены были тот проект остановить, полностью сделать новый проект. И для удобства жителей, и чтобы на перспективу работать, мы сразу сделали проект в два раза больше по масштабу.

Я считаю, для областного центра такой терминал будет в перспективе очень нужен. В связи с этим пошло удорожание. То есть, это совсем другой проект – ранее была реконструкция действующего (аэропорта), сейчас это будет, фактически, строительство нового аэропорта", – заявил аким.

Он добавил, что в сроках открытия аэропорта возможны задержки. Однако, по словам Искалиева, терминал все равно начнет принимать пассажиров.

"Я говорил, что мы до конца года хотим открыть (аэропорт – прим. ред.), этот план еще остается. У нас есть определенные задержки. Я думаю, как и у многих компаний в Казахстане, из-за того, что из Китая грузы до сих пор не пришли – с сентября не можем вывезти.

Но, все-таки, мы и подрядчик стараемся максимально до конца года впустить уже пассажиров. Пусть он (терминал – прим. ред.) не будет полноценно работать, но наши люди и гости будут в тепле и комфортных условиях. От этого плана мы не отказываемся", – сообщил аким.

Напомним, в прошлом году аким ЗКО просил жителей немного потерпеть до постройки нового треминала, поскольку встречающим приходится находиться в вагончиках.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1945000-akim-poobeschal-otkryt-novyy-aeroport-uralska-dazhe-esli-ego-ne-dostroyat/