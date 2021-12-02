210 курсантов военного института ушли в самоволку: в Минобороны объяснили ситуацию

Иллюстративное фото: официальный сайт министерства обороны Казахстана

210 курсантов четвертого курса Военного института сухопутных войск в Алматы самовольно оставили учебное заведение из-за несогласия с кадровыми назначениями. Об этом сообщает официальный Telegram-канал министерства обороны Казахстана.

Сообщается, что курсанты самовольно покинули институт вчера, 1 декабря. Сегодня они все вновь приступили к занятиям.

"Самовольное оставление курсанты аргументируют несогласием с кадровыми назначениями – сменой начальника факультета (курса). Учащиеся просят вернуть прежнее руководство", - сообщил глава института, генерал-майор Дулат Адырбеков.

Родителей учащихся оповестили о случившемся.

"По данному факту проводится расследование комиссией министерства обороны под руководством вице-министра обороны, генерал-лейтенанта Султана Камалетдинова", - добавили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1944919-210-kursantov-voennogo-instituta-ushli-v-samovolku-v-minoborony-sdelali-zayavlenie/