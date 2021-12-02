"Отказывался от всех медуслуг": смерть Арона Атабека прокомментировали в КУИС

Арон Атабек. Фото: bureau.kz

Заместитель председателя Комитета уголовно-исправительной системы МВД Казахстана в кулуарах сената прокомментировал смерть Арона Атабека, передает корреспондент NUR.KZ.

Мейрам Аюбаев сообщил, что с 2019 года Арон Атабек категорически отказывался от всех медицинских услуг.

"Он отказался от всех медуслуг письменно. Мы видели, что он худеет. Пригласили родственников, они с ним разговаривали. Разговаривала общественно-наблюдательная комиссия, чтобы он прошел медосмотр", - заверил он.

Однако говорить, чем конкретно болел поэт, Аюбаев отказался, ссылаясь на врачебную тайну.

"Диагноз является врачебной тайной. Чем он болел, как он болел, не могу сказать", - резюмировал зампред КУИС.

Поэт Арон Атабек (Едигеев) умер в Алматы 24 ноября. Ему было 68 лет.

После смерти мужчины управление общественного здоровья Алматы и врачи "Центра медицинской помощи" сделали заявление. Они рассказали, что 14 октября Атабек попал в реанимацию в тяжелом состоянии с диагнозом "Коронавирусная инфекция крайне тяжелой степени тяжести". По словам врачей, Атабек отказывался от диагностики, из-за чего медики не могли назначить ему дополнительное лечение.

Напомним, Арон Атабек (Едигеев) был осужден в 2007 году на 18 лет лишения свободы после массовых беспорядков в микрорайоне Шанырак в Алматы. Причиной столкновений местных жителей с полицией стал снос незаконно возведенных построек.

В начале октября 2021 года суд заменил Атабеку наказание на ограничение свободы сроком на 1 год с установлением пробационного контроля и возложением обязанностей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1944896-otkazyvalsya-ot-vseh-meduslug-smert-arona-atabeka-prokommentirovali-v-kuis/