Гололед, туман, сильный ветер: какой будет погода в Казахстане в ближайшие дни

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в ближайшие три дня - со 2 по 4 декабря, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Сообщается, что со 2 декабря на западные и северные районы Казахстана будет оказывать влияние ложбина циклона, где ожидаются осадки в видя дождя и снега, низовая метель, гололед и усиление ветра.

Ближе к 4 декабря с выходом антициклона из районов Черного моря ожидается прекращение осадков и небольшое понижение температуры воздуха: ночью на западе похолодает до 0 -5 градусов мороза, на севере и в центральных регионах - до 5 - 15 градусов ниже нуля, в южной и юго-восточной половине страны - до 0 - 10 градусов со знаком минус.

Кроме того, согласно информации на сайте "Казгидромета", в ряде регионов завтра, 2 декабря, объявлено штормовое предупреждение:

в Костанайская область и Костанае ожидаются гололед, туман, низовая метель, ветер южный, юго-западный с порывами до 15-20 м/с;

ожидаются гололед, туман, низовая метель, ветер южный, юго-западный с порывами до 15-20 м/с; в северной половине Актюбинской области и областном центре сохраняется гололед;

сохраняется гололед; в центре Кызылординской области ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с;

ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с; на северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается туман, гололед, ночью на западе области порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. В Уральске 2 декабря ночью и утром ожидается туман;

ожидается туман, гололед, ночью на западе области порывы ветра будут достигать 15-20 м/с. В 2 декабря ночью и утром ожидается туман; утром и днем 2 декабря на западе, севере Туркестанской области и областном центре ожидается пыльная буря. Ветер южный, юго-западный утром и днем на западе, севере, в горных, предгорных районах области 15-20 м/с, в горных районах порывы до 23 м/с;

ожидается пыльная буря. Ветер южный, юго-западный утром и днем на западе, севере, в горных, предгорных районах области 15-20 м/с, в горных районах порывы до 23 м/с; в Шымкенте днем ожидается сильный ветер порывами 15-20 м/с;

днем ожидается сильный ветер порывами 15-20 м/с; в Нур-Султане 2 декабря во второй половине дня ожидается гололед, ветер порывами до 18 м/с;

2 декабря во второй половине дня ожидается гололед, ветер порывами до 18 м/с; на западе Карагандинской области ожидается гололед, на юге - туман и сильный ветер, порывы которого могут достигать 23 м/с. В Жезказгане днем также ожидается гололед;

ожидается гололед, на юге - туман и сильный ветер, порывы которого могут достигать 23 м/с. В днем также ожидается гололед; на юге Павлодарской области ожидается сильный ветер с порывами 15-20 м/с;

ожидается сильный ветер с порывами 15-20 м/с; на севере и в центре Мангистауской области ожидаются туман, гололед. В Актау ожидается ветер северо-западный, ночью порывы до 15-18 м/с;

ожидаются туман, гололед. В ожидается ветер северо-западный, ночью порывы до 15-18 м/с; утром и днем на северо-западе, юго-востоке Акмолинской области ожидаются гололед, низовая метель, ночью и утром на востоке области- туман. Ветер южный на северо-западе, юго-востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ветер южный с порывами до 15-20 м/с;

ожидаются гололед, низовая метель, ночью и утром на востоке области- туман. Ветер южный на северо-западе, юго-востоке области порывы 15-20 м/с. В ветер южный с порывами до 15-20 м/с; на севере, в центре Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный на западе, севере области, порывы до 15-20 м/с. В Петропавловске днем ожидается ветер юго-западный, порывы до 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1944818-gololed-tuman-silnyy-veter-kakoy-budet-pogoda-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/