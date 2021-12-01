Холодную воду временно отключат в одном из районов Алматы

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Жители Медеуского района Алматы на одну ночь останутся без холодной воды, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ГКП "Алматы су".

Сообщается, что подача холодной воды будет прекращена с 22.00 3 декабря до 6.00 4 декабря. От холодной воды будут отключены жилые дома и другие здания, расположенные в Медеуском районе южнее проспекта Аль-Фараби.

В контуре отключения дома в микрорайонах Горный Гигант, Каменское плато, Юбилейный, коттеджных городках Вип Алем, Luxor, ЖК "Достык Резиденс", ЖК "Европолис", ЖК "Кокше", а также на проспектах Достык и Назарбаева, улицах Байжанова, Горная, Елебекова, Кажымукана, Керей-Жанибек хандары, Луганского, Митина, Найманбаева, Омаровой, Ондасынова, Оспанова, Рубенштейна, Таттимбета, Чайкиной, Шашкина.

Не исключено понижение напора воды в микрорайонах Самал-1, Самал-2 и Самал-3, отметили в компании.

Как объяснили в "Алматы су", ограничения вводятся для безопасности во время замены технологического оборудования на объекте водоснабжения, обеспечивающего функционирование водопроводных сетей названной части мегаполиса.

"В период отключения к объектам здравоохранения, образования и иным зданиям социальной сферы будет организован подвоз воды автоцистернами. Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам", - добавили в компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1944813-holodnuyu-vodu-vremenno-otklyuchat-v-odnom-iz-rayonov-almaty/