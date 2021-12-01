Лимит на социальный хлеб ввели в Уральске: многодетные матери возмущены (видео)

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В Уральске введен лимит на социальный хлеб - теперь в одни руки отпускают лишь одну булку хлеба. Многодетных матерей города такие нововведения возмутили.

По данным телеканала "Астана", лимит на социальный хлеб, который в Уральске стоит 80 тенге, возмутил многодетных матерей. Они отмечают, что одной булки для большой семьи мало, к тому же, весь хлеб раскупают еще до обеда. Поэтому, как рассказывает горожанка Ольга, воспитывающая одна шестерых детей, приходится брать с собой детей в магазин или просить прохожих купить дополнительную булку.

"На шесть детей одной булки хлеба — это мало, у нас за один присест, чтобы поесть уходит булка хлеба, когда и полторы. Неудобно ходить с детьми, брать их, чтобы взять 2-3 булки хлеба. И потом хлеб бывает только до обеда, после обеда социального хлеба уже нет", - поделилась Ольга с телеканалом.

В социально-предпринимательской корпорации "Акжайык" введение лимита объяснили тем, что уральцы стали скупать дешевый продукт на корм птицам и животным. В корпорации заявили, что ситуация в ближайшее время нормализуется, а при наличии документов многодетные мамы могут приобретать по три булки.

"Если многодетные матери, матери-одиночки - внутренним приказом мы сейчас уже написали письмо - на одну семью чтобы три булки хлеба первого сорта по 80 тенге выдавалось", - сообщил управляющий директор СПК "Акжайык" Мейрбек Нуркен.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1944770-limit-na-sotsialnyy-hleb-vveli-v-uralske-mnogodetnye-materi-vozmuscheny-video/