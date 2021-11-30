Дождь, снег и гололед ожидается в первый день зимы в регионах Казахстана

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1 декабря в некоторых областях Казахстана ожидаются осадки в виде дождя и снега, вследствие чего возможен гололед. Также по республике ожидаются туман и усиление ветра, сообщается на официальном сайте госметеослужбы РГП "Казгидромет".

В среду, на западные регионы Казахстана будет оказывать влияние ложбина Северо-западного циклона, в связи с чем ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололедные явления, низовая метель.

На большей части республики под влиянием отрога антициклона сохраняется погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра.

В ряде регионов объявлено штормовое предупреждение.

Так, 1 декабря днем на северо-западе Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер южный на северо-западе области порывы 15-20 м/с.

1 декабря на северо-западе и в центре Атырауской области ожидается туман.

1 декабря на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман, гололе. Ветер юго-восточный, южный, на западе, северо-западе области порывы 15-20 м/с.

Уральск: днем 1 декабря ожидается гололед. Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный, южный, днем порывы 18 м/с.

1-3 декабря в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается туман. 2-3 декабря ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области и в горных районах 15-20 м/с, 3 декабря ночью порывы 23-28 м/с.

Тараз: ночью 3 декабря ожидается юго-западный ветер, порывы 15-20 м/с.

1 декабря на западе Мангистауской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, в центре области 15-20 м/с.

Актау: ночью и утром 1 декабря ожидается туман.

Ночью 1 декабря на западе Актюбинской области ожидаются гололед, низовая метель. Ветер юго-восточный, на западе, севере и в центре области 15-20 м/с.

1 декабря на северо-западе Акмолинской области ветер юго-западный, южный 15-20 м/с.

Днем 1 декабря на севере и в центре Кызылординской области ожидается ветер юго-восточный 15-20 м/с.

1 декабря днем на северо-западе Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер южный на северо-западе области порывы 15-20 м/с.

1 декабря на западе, севере Костанайской области ожидаются гололед, туман. На западе области низовая метель. Ветер южный порывы 15-20 м/с.

Костанай: утром и днем 1 декабря ожидается гололед. Ветер южный днем порывы 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1944682-dozhd-sneg-i-gololed-ozhidaetsya-v-pervyy-den-zimy-v-regionah-kazahstana/