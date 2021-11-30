16 проституток рекламировали себя клиентам на сайте в Атырау (видео)

Кадр из видео: polisia.kz

В Атырауской области до 1 декабря проводится ОПМ "Стоп-трафик", в рамках которого 16 проституток поставили на учет, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

При проведении полицейской отработки установлен один факт организации или содержания притонов для занятия проституцией и сводничества (ст.309 УК РК).

В отношении 24 человек составлены протоколы по ст.449 КоАП РК "Приставание в общественных местах", еще одного - по ст.450 КоАП РК "Предоставление помещений для занятия проституцией или сводничества". Материалы направлены в суд для принятия решения.

Также стражи порядка проверяют места, где могут оказывать секс-услуги, сайты и объявления, размещенные в интернете.

Так, на одном из сайтов выявлены 16 проституток, которые рекламировали себя потенциальным клиентам. С ними провели профилактическую беседу, после чего всех поставили на учет органов внутренних дел.

Ранее организованный в гостиничном комплексе притон накрыли в Талдыкоргане. Еще три места с секс-работницами выявили в Восточно-Казахстанской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1944621-16-prostitutok-reklamirovali-sebya-klientam-na-sayte-v-atyrau-video/