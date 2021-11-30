Павлодарец пожаловался на массажистку в полицию из-за отказа в интиме

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25-летний павлодарец, посетивший массажный салон, решил, что девушка, которая предоставляла услуги, должна больше, чем просто растирание тела. В итоге стал требовать интима, а потом и вовсе вызвал полицию, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

По информации стражей порядка, вызов поступил к ним 28 ноября примерно в 7 утра. По телефону парень сообщил, что в массажном салоне отказываются предоставлять интимные услуги. К тому же он якобы вынужден стоять на улице раздетый.

"По указанному адресу был направлен автопатруль. У дверей салона ожидал 25-летний молодой человек, который находился в алкогольном опьянении. Он был одет. Установлено, что парень, получив массаж, потребовал "продолжения банкета", с чем не согласилась работница салона", - сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

Работники массажного салона выставили на улицу клиента. Это его возмутило, поэтому он решил заявить в полицию. Арестовывать правоохранители павлодарца не стали, провели беседу и, посадив в такси, отправили домой.

Напомним, ранее отличился другой житель города. Он тоже стал звонить стражам порядка, чтобы насолить жене. Отмечал, что супруга закрылась в квартире с любовником и не открывает ему дверь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1944613-pavlodarets-pozhalovalsya-na-massazhistku-v-politsiyu-iz-za-otkaza-v-intime/