Бабушка-блокадница из пригорода Алматы нашла внуков в Германии после сюжета в СМИ (видео)

Вера Федоровна. Кадр из сюжета: Первый канал "Евразия"

84-летняя жительница Алматинской области Вера Закиржанова, покорившая Казнет своей добротой и активностью, после выхода сюжета о ней на телевидении нашла своих внуков. Единственные родственники женщины проживают в Германии.

О 84-летней Вере Федоровне в начале месяца рассказал "Первый канал "Евразия". Женщина родилась в Ленинграде, пережила блокаду, голод и другие тяготы и лишения времен войны.

В конце 80-х Вера Федоровна вместе с супругом перебралась в Казахстан. Здесь она устроилась на работу дворником и проработала им до самой пенсии.

Казахстанцев Вера Федоровна поразила тем, что даже сейчас, в 84 года, не оставила своего дела, при чем сейчас она наводит чистоту в своем районе совершенно бесплатно. Женщина убирается на детских площадках, в подъездах, подметает дворы. Деньги за это она не берет.

Журналистам она рассказывала, что ее внуки живут в Германии, но связь с ними она потеряла больше 20 лет назад.

Но после выхода репортажа о ней в эфир о пенсионерке заговорили все казахстанцы, а внуки женщины сами нашли ее и вышли на связь.

По данным телеканала, у нее трое внуков и две внучки. С бабушкой им удалось пообщаться через видеосвязь.

Теперь Вера Федоровна мечтает поскорее увидеться с родными в реальной жизни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1944531-babushka-blokadnitsa-iz-prigoroda-almaty-nashla-vnukov-v-germanii-posle-syuzheta-v-smi-video/