Траты в 28 млн тенге на приезд блогеров объяснили в акимате Алматы

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В акимате Алматы объяснили траты на приезд зарубежных блогеров. Отмечается, что на мероприятие выделено более 28 млн тенге, передает NUR.KZ.

Ранее алматинцы возмутились в соцсетях приглашением иностранных блогеров в Алматы, на приезд которых из городского бюджета выделили несколько десятков миллионов. Сообщалось, что мегаполис посетят порядка 40 человек.

В акимате Алматы объяснили траты.

"Управление туризма выделило 28,6 млн тенге - это расходы, включающие не гонорар, а перелет, проживание, питание. На одного человека сумма выходит в 670 тысяч тенге. Всего приглашено 40 блогеров, половина из них – 20 человек - уже посетили Алматы. Еще 20 человек должны приехать до конца этого года. Далее подрядчиком будет предоставлен отчет по охвату", - рассказал замакима Максат Кикимов.

Сообщается, что блогеры отбирались по следующим требованиям: количество подписчиков должно быть не менее 300 тысяч человек, качественный контент и качественная аудитория. Среди приглашенных - трэвел-блогеры, представители международных СМИ, международных авиалиний и так далее.

Блогеры приглашены из таких стран, как Турция, Румыния, Катар, Южная Корея.

"Те, блогеры, которые уже побывали, вернулись к себе, и формируют материал, который будут у себя размешать. Всю информацию мы получим и отследим, как конкретно и какие из блогеров смогли заинтересовать свою аудиторию", - заявил замакима.

Он также рассказал, что гости находились в Алматы пять дней и за этой время посетили Шымбулак, Медеу, Кок Тобе, Иле-алатауский национальный парк и другие туристические места города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1944459-traty-v-28-mln-tenge-na-priezd-blogerov-obyasnili-v-akimate-almaty/