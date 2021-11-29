Угрожает ли дефицит лекарств алматинцам, рассказал замакима

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Заместитель акима Алматы Максат Кикимов рассказал об обеспеченности лекарствами аптечной сети города, передает NUR.KZ.

"Обеспеченность лекарствами у нас составляет 85-90%, у нас есть три крупные компании, с которыми мы заключили договор на кредит на 2020-2021 на 40 млн лекарственных препаратов. Сумма - более 4 млрд тенге.

По договору должны продать 40 млн за период, но продали больше: 53 млн они закупили, 48 млн были реализованы", - заявил Кикимов.

По его словам, сейчас рассматривается вопрос предоставления займа для закупа лекарственных средств на следующие 8 месяцев. Это позволит регулировать поставку лекарств в аптечные сети.

"Сейчас 59 наименований лекарственных средств для лечения коронавируса у нас есть в полном объеме. Такую работу планируем продолжить", - заключил заместитель акима.

Ранее Максат Кикимов рассказал о том, какие меры предпринимаются для сдерживания цен на продукты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1944452-ugrozhaet-li-defitsit-lekarstv-almatintsam-rasskazal-zamakima/