105-летняя казашка-долгожительница скончалась в США

Асия Сардарбек. Фото: facebook.com/darkhan.umirbekov

Сегодня, 29 ноября, стало известно о смерти известной казашки-долгожительницы Асии Сардарбек. Ей было 105 лет, передает NUR.KZ.

О ее смерти на своей странице в Facebook сообщил журналист Дархан Умирбек.

По словам автора поста, Сардарбек скончалась 27 ноября. Об этом ему сообщила ее невестка Фузия.

Отметим, что о жизни Асии-апа мы писали 4 года назад.

Более 40 лет Сардарбек прожила в американском штате Вирджиния. За жизнь ей и ее семье пришлось дважды бежать от советской власти. В последний раз это случилось во время ввода войск в Афганистан в 80-е годы.

В итоге, Асия-апа прожила еще 30 лет после развала СССР.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1944439-105-letnyaya-kazashka-dolgozhitelnitsa-skonchalas-v-ssha/