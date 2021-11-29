Павлодарец оконфузился, снимая на видео чужое нарушение, и сам был наказан

Кадр из видео: ДП Павлодарской области

В директ официальной страницы в Instagram департамента полиции Павлодарской области водитель отправил видео с нарушением другого участника дорожного движения. Стражи порядка при этом заметили, что сам автор, управляя машиной, трижды пренебрег ПДД, за что в итоге получил штраф, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

В ведомстве пояснили, что обращения через соцсети к ним поступают часто, отправляют жители области и видеоматериалы в качестве доказательств. При этом не все авторы понимают, что сами становятся нарушителями.

"При мониторинге соцсетей выявлено видео, где водитель проводил съемку, при этом сам же допустил нарушения, а именно, проехал на запрещающий сигнал светофора, пользовался телефоном и нарушил правила маневрирования", - сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.

Стражи порядка ролик посмотрели и составили несколько административных протоколов в отношении борца за соблюдение ПДД.

В итоге он получил штрафы почти на 60 тысяч тенге. При этом полицейские отмечают, что для фиксации нарушений лучше использовать видеорегистратор, а не смартфон.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1944406-pavlodarets-okonfuzilsya-snimaya-na-video-chuzhoe-narushenie-i-sam-byl-nakazan/