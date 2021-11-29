Мужчину унесло на отколовшейся льдине на несколько километров от берега Балхаша

Фото: ДЧС Карагандинской области

В Балхаше едва не погиб рыбак, которого унесло в открытое озеро. На помощь мужчине бросились спасатели, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДЧС Карагандинской области.

Инцидент произошел в минувшие выходные. Выехавший на рыбалку житель Балхаша едва не погиб, угодив в открытое озеро. Льдина, на которой он стоял, откололась и из-за сильного ветра ее стало уносить от берега в сторону поселка Чубар-Тобек.

"Для оказания помощи на место были направлены спасатели. Они увидели человека на льдине примерно в четырех километрах от берега. Добравшись до льдины, они взяли потерпевшего на борт лодки и транспортировали на сушу. Спасенный в медицинской помощи не нуждался", - сообщили в пресс-службе ДЧС Карагандинской области.

В ведомстве призвали жителей региона соблюдать элементарные правила предосторожности во время нахождения на водоемах в зимний период. Не выходить на лед, толщина которого менее 10 сантиметров. Собираясь на рыбалку, ориентироваться на прогноз погоды, предупредить близких о своем маршруте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1944382-muzhchinu-uneslo-na-otkolovsheysya-ldine-na-neskolko-kilometrov-ot-berega-balhasha/