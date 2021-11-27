В "красной" зоне по COVID-19 остался всего один регион Казахстана

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На сегодняшний день в "красной" зоне по темпам распространения коронавируса остался один регион Казахстана, об этом свидетельствуют данные матрицы оценки эпидемиологической ситуации, опубликованные МВК по нераспространению COVID-19 в своем официальном Telegram-канале.

Сегодня "красную" зону покинула Павлодарская область.

Таким образом, матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 27 ноября выглядит так:

В "красной" зоне: Северо-Казахстанская область.

В "желтой" зоне: Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская области.

В "зеленой" зоне: Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане тест на коронавирус с положительным результатом сдали 905 человек. При этом больше всего заболевших за последние сутки выявлено именно в Северо-Казахстанской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1944217-v-krasnoy-zone-po-covid-19-ostalsya-vsego-odin-region-kazahstana/