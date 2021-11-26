Шестиклассник оказался на больничной койке после конфликта в школе в Алматинской области (видео)

Мама Армана Зарина. Кадр из сюжета: телеканал "Астана"

Шестиклассник оказался на больничной койке после конфликта с одноклассником. Мама мальчика уверяет, что ее ребенка избили во время занятий, а учителя попросили ее не вызывать скорую помощь.

С мамой пострадавшего мальчика Зариной встретились корреспонденты телеканала "Астана".

Как рассказала женщина, в тот день сын как обычно ушел в школу, но спустя какое-то время матери позвонили учителя и попросили забрать ребенка. В школе заявили, что Арман, так зовут мальчика, повздорил с одноклассником, при этом маму попросили не вызвать скорую - мол, медицинскую помощь ему уже оказали в школе.

"Сказали, что двое школьников подрались. На лице сына была небольшая царапина. Я сама болела в тот день, высокая температура была. Я послушала учителей и не стала вызывать скорую помощь, чтобы осмотрели. Но уже вечером эта царапина на лице стала увеличиваться, щека опухла. Сын сказал, что зуб болит", - делится Зарина.

Когда боли усилились, обеспокоенная женщина попыталась узнать о произошедшем от учителей. Сын о конфликте молчал.

"Они мне сказали: к нам едет комиссия, не поднимайте шум. Подождите нас, мы сами окажем ему помощь. Я им поверила. Но после не могла дозвониться до учительницы", - рассказывает Зарина.

В итоге ребенок оказался на больничной койке, ему пришлось сделать операцию. Врачи объяснили, что в рану попала инфекция.

"Время немного упустили - произошло осложнение. Дело дошло до операции. Если бы привезли ребенка еще позже, могло быть все намного хуже. После операции мальчик чувствует себя хорошо", - сообщил хирург Алматинской региональной детской клинической больницы Байкен Токкожаев.

Родные мальчика намерены добиться наказания для учителей и школьника, избившего Армана.

"В день операции сюда подъехала черная машина и оттуда вышли четыре женщины. Очень вызывающе спросили: кто мать Армана? После этого подошли и ударили мою сестру. Я знаю, что среди них была завуч. Вместо того, чтобы помочь ребенку, они приходят и вытворяют такие вещи. Даже не извинились ни учителя, ни родители того мальчика, который избил Армана", - рассказала тетя пострадавшего Зухра.

В школе разговаривать с журналистами отказались.

Родные мальчика, между тем, заявили, что не могут написать заявление в полицию - там якобы отказываются его принимать. У правоохранителей другая информация.

"Заявление со школы, больницы и от родителей подростков в управление полиции Енбекшиказахского района не поступало", - заявили в областном департаменте полиции.

Но теперь правоохранители все же проведут проверку. По ее результатам станет известно, кто понесет вину за страдания двенадцатилетнего Армана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1944199-shestiklassnik-okazalsya-na-bolnichnoy-koyke-posle-konflikta-v-shkole-v-almatinskoy-oblasti-video/