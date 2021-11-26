Оплевавшего лифт астанчанина поместили в спецприемник

Мужчина плюет на двери лифта. Кадр из видео: instagram.com/kris_p_almata

Мужчину, оплевавшего лифт в Нур-Султане, поместили в спецприемник. В отношении него возбудили сразу два административных производства, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного департамента полиции.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором некий мужчина в сопровождении двоих приятелей зашел в лифт в ЖК "Медина" и начал плевать на дверь кабины. При этом двое его товарищей посмеялись над действиями первого.

Полицейские установили и задержали нарушителя. В отношении него возбуждены сразу два административных производства – за "Появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения" и по статье "Мелкое хулиганство".

"Решением административного суда мужчина подвергнут административному аресту сроком на 10 суток и помещен в специальный приемник для административно-арестованных лиц", – сообщили в пресс-службе ДП Нур-Султана.

Кроме того, установлены и задержаны двое парней, находившиеся в лифте рядом с нарушителем. В отношении них тоже составили протоколы, но уже по другой статье – за "Проживание в городе без регистрации" (ст. 492 КРКобАП РК).

Также с задержанными проведена профилактическая беседа, в ходе которой они принесли извинения за свое поведение.

"Полиция в своей работе руководствуется главными принципами – справедливость и неотвратимость наказания для тех, кто нарушил закон.

Департамент полиции города Нур-Султана предупреждает об ответственности за​ нарушение общественного порядка и порчу общедомового имущества. Стражи порядка будут оперативно реагировать на подобные факты и принимать законные процессуальные решения", – заключили в пресс-службе ДП Нур-Султана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1944156-oplevavshego-lift-astanchanina-pomestili-v-spetspriemnik/