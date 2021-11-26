Школьник умер после урока физкультуры в Шымкенте

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Семиклассника увезли в больницу с урока физкультуры в Шымкенте. Врачи не смогли спасти ребенка, он скончался. Об этом сообщила руководитель городского управления образования Жанат Тажиева, передает Otyrar.kz.

По словам директора школы, 19 ноября на уроке физкультуры мальчик почувствовал себя плохо.

Учитель отвел подростка в личный кабинет и сообщил медработнику учебного заведения о его состоянии. Врач осмотрел ученика 7 класса и вызвал скорую помощь. О произошедшем сразу оповестили мать ребенка.

"Скорая помощь увезла мальчика в больницу. Ребенок находился в реанимации. Утром 20 ноября, когда позвонили маме, чтобы узнать о состоянии подростка, она сообщила, что ее сын скончался", - пояснила руководитель управления образования Шымкента.

Жанат Тажиева уточнила, что учащийся специализированного лицея-интерната для одаренных детей №1 скончался в реанимации. Ему поставили диагноз: острая сердечно-легочная недостаточность.

"Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким ребенка", - отметила глава ведомства.

В управлении здравоохранения рассказали, что в лицее, где учился семиклассник, вакцинировали детей препаратом Pfizer. Однако мать подростка дала письменный отказ от получения прививки.

"19 ноября в городскую детскую больницу в крайне тяжелом состоянии был доставлен подросток 2009 года рождения. Из анамнеза заболевания: вовремя занятий физкультуры внезапно ребенку стало плохо, стал вялым, не смог удержаться на ногах. Его уложили на кушетку. Врачом школы поставлены в известность директор, родители ребенка.

Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, ребенок скончался. Посмертный диагноз: острая легочно-сердечная недостаточность, отек легких, отек головного мозга. Дилатационная кардиомиопатия. Мальчик вакцину Pfizer не получал из-за отказа матери", - сообщили в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1944081-shkolnik-umer-posle-uroka-fizkultury-v-shymkente/