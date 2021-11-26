Астанчанин оплевал двери лифта в ЖК и попал на видео

Кадр из видео: instagram.com/kris_p_almata

Астанчанина, плевавшегося в лифте одного из столичных ЖК, привлекли к ответственности - действия мужчины попали на камеру видеонаблюдения, сообщается на официальном портале МВД Polisia.kz.

Факт нарушения общественного порядка был выявлен полицейскими в ходе мониторинга соцсетей - Instagram-паблик разместил видео с камер наблюдения в лифте. На кадрах видно, что в кабину лифта входят три молодых человека, один из них начинает плевать на двери лифта, а двое других смеются с действий друга.

Как оказалось, запись была сделана в ЖК "Медина" в Сарыаркинском районе. Правонарушителем оказался 22-летний мужчина.

"В отношении нарушителя, загрязнившего место общего пользования, выражая неуважение к окружающим и нарушая общественный порядок, возбуждено административное производство по части 1 статьи 434 КРК об АП "Мелкое хулиганство", - сообщили в полиции.

Парню грозит штраф в размере 5 МРП, то есть 14,5 тыс. тенге, или административный арест на 10 суток.

Материал направлен в административный суд, который и вынесет окончательное решение.

Отмечается также, что молодого человека оштрафовали за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, полиция опубликовала традиционное видео с извинениями астанчанина за свои действия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1944074-astanchanin-opleval-dveri-lifta-v-zhk-i-popal-na-video/