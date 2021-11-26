15-летний алматинец после ссоры с матерью уехал к другу в ВКО

Фото: polisia.kz

Пропавшего без вести подростка разыскали полицейские Восточно-Казахстанской области. Как оказалось, поссорившийся с матерью 15-летний парень отправился к другу в другую часть страны, сообщается на официальном портале МВД Polisia.kz.

Подросток был доставлен в отделение полиции Усть-Каменогорска утром 24 ноября.

Как оказалось, десятиклассник проживает в Алматы. 22 ноября он поссорился с мамой и решил уехать к другу в ВКО. Отмечается, что с другом мальчик знаком много лет - они жили в одном поселке в Катон-Карагайском районе. Юный алматинец предупредил друга о своем приезде, позвонив ему.

Фото: polisia.kz

Юноша разработал целый план: в одном из алматинских ТРЦ он продал свой телефон за 180 тысяч тенге. После поехал на вокзал и договорился с таксистом о поездке в Усть-Каменогорск за 15 тысяч тенге. Но при въезде в Усть-Каменогорск машину остановили полицейские. При проверке выяснилось, что один из пассажиров проходит по ориентировке как без вести пропавший.

В итоге подростка передали инспектору по делам несовершеннолетних в Усть-Каменогорске и доставили в отдел полиции. Поскольку его родители в другом городе, его временно поместили в центр адаптации несовершеннолетних. Там он будет дожидаться приезда родных для возвращения домой.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1944060-15-letniy-almatinets-posle-ssory-s-materyu-uehal-k-drugu-v-vko/