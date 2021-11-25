Норку спасли от собак в Нур-Султане (видео)

Фото: instagram.com/priut_kovcheg

Жители Нур-Султана спасли норку от напавших на нее собак. Сейчас за животным наблюдают ветеринары, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео с пострадавшей норкой распространили волонтеры из приюта "Ковчег".

"Норку вырвала прямо из пасти собак, они ее разрывали. Отвезли в клинику, состояние тяжелое.

Сильная черепно-мозговая травма, видимо, внутренние повреждения, так как в туалет ходит кровью… Но аппетит хороший, кушает лежа, голову пока поднять сам не может", – написали волонтеры.

По их информации, животное сейчас находится в клинике "Византия" в стационаре. Всех неравнодушных попросили помочь материально.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1944002-norku-spasli-ot-sobak-v-nur-sultane-video/