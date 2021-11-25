Иностранец прилетел в Алматы с поддельным документом и был депортирован

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В международном аэропорту Алматы пограничники задержали пакистанца, пытавшегося выдать себя за гражданина Польши, сообщает КНБ РК на официальном сайте погранслужбы.

21 ноября в алматинском аэропорту был задержан гражданин Пакистана, прибывший из Душанбе без основания для въезда в Казахстан.

В ходе проверки его документов и выяснения цели прибытия в РК он предъявил польскую ID-карту (аналог вида на жительства для иностранцев на территории Польши) и авиабилеты по маршруту Алматы – Нур-Султан – Франкфурт-на-Майне.

"При проведении экспертизы выяснено, что предоставленная ID-карта не соответствует установленному образцу и является поддельной. Данному гражданину отказано во въезде в РК, и он был депортирован", – рассказали в пресс-службе КНБ РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943961-inostranets-priletel-v-almaty-s-poddelnym-dokumentom-i-byl-deportirovan/