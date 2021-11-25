Полицейские обратились к водителям и пешеходам из-за непогоды в Нур-Султане

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Департамент полиции Нур-Султана обратился к жителям города из-за сильного снегопада: граждан попросили быть предельно внимательными и осторожными, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как отметили правоохранители, спецтехника занимается уборкой снега на улицах столицы, работа организована в круглосуточном режиме.

Водителей в полиции призвали быть аккуратнее и не парковать машины вдоль проезжей части, а также не препятствовать движению общественного транспорта и не мешать работе снегоуборочной техники.

Астанчанам напомнили о необходимости строго соблюдать ПДД, скоростной режим и безопасную дистанцию, а также заранее планировать свой маршрут и отказаться от поездок за город.

Подчеркивается, что метель и гололедица представляют серьезную опасность для всех участников движения.

Напомним, что сильный снегопад сегодня вызвал коллапс на дорогах в Нур-Султане. Кроме того, из-за ухудшения погоды часть школьников перевели на онлайн-обучение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943960-politseyskie-obratilis-k-voditelyam-i-peshehodam-iz-za-nepogody-v-nur-sultane/