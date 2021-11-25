"Нам на тысячу лет хватит топлива": казахстанцы усомнились в необходимости АЭС

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Ряд казахстанцев утверждает, что стране не нужна атомная энергия, так как у нее есть большие запасы угля и нефти, которых более чем достаточно для обеспечения энергией. Специалисты проекта StopFake.kz объяснили, почему все не так однозначно.

Для начала они отметили, что уголь, нефть и природный газ входят в число невозобновляемых источников энергии. Они формируются из останков древних растений и животных под давлением осадочных пород глубоко под землей в течение миллионов лет.

Следовательно, запасы угля и нефти, имеющиеся в стране на сегодняшний день, в ближайшем будущем не увеличатся и будут истощаться по мере их использования.

Сообщение с некорректной информацией. Скриншот: stopfake.kz

"По данным Министерства энергетики РК, на 2019 год в стране насчитывалось 29,5 млрд тонн угля категорий А+В+С1. Помимо этого, в республике насчитывается порядка 4,3 млрд тонн угля категории С2. Данных запасов хватит приблизительно на 300 лет.

Запасы нефти в стране составляют 30 млрд баррелей. Этого, по подсчетам, должно хватить всего на 42 года при расходе в 100 млн тонн в год", – рассказали фактчекеры.

Однако, стоит учитывать, что объемы добычи угля и нефти в стране растут год от года. Если в 2000 году в Казахстане добыли 74,9 млн тонн угля, то в 2020 году этот показатель составил 113,4 млн тонн.

Важно и то, что с течением времени добыча угля становится все более и более сложной. Дело в том, что шахты становятся глубже, а процесс их строительства и разработки опаснее.

К тому же, добыча полезных ископаемых сильно вредит экологии.

"Из проекта ОБСЕ "Стратегическая экологическая оценка (СЭО) Концепции развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстана до 2030 года" следует, что пыль с породных отвалов, угольных складов, поверхностей уступов при открытой добыче угля и дым горящих внешних отвалов способны распространяться на большие расстояния. В основном вредные выбросы состоят из породной пыли и оксида углерода", – пояснили специалисты.

В подтверждение они привели отрывок из текста документа.

"Продукты взрыва (пыль, газы) выбрасываются в атмосферный воздух и распространяются на расстояние свыше 10 км, а сдуваемая с отвалов горных пород и на погрузочных пунктах пыль – до 2,5 км, высота пылегазового облака достигает 1,6 км. В связи с этим примыкающие к источникам загрязнения территории испытывают пылевую техногенную нагрузку – от "умеренно опасной" до "высоко опасной", – указано в тексте проекта.

Еще больший ущерб окружающей среде наносит использование угля, нефти и природного газа. Когда их сжигают, в воздух выбрасываются тонны вредных веществ, которые загрязняют почву, воду и атмосферу. Именно поэтому во многих развитых странах, как отметили фактчекеры, добыча угля постепенно оказывается под запретом.

Отсюда специалисты сделали вывод, что на использование угля и нефти в Казахстане не стоит полагаться полностью. Во-первых, как бы ни были велики их запасы, рано или поздно они иссякнут, во-вторых, из года в год их становится все сложнее добывать, в-третьих, и добыча, и использование угля с нефтью серьезно вредят экологии.

Отдельно фактчекеры отметили растущее из года в год потребление электроэнергии в стране, что говорит о том, что имеющихся в стране мощностей вскоре может не хватить для полного покрытия потребностей населения.

"Учитывая все вышеперечисленное, строительство АЭС в Казахстане рассматривается как логичное решение проблем экологии и истощения запасов полезных ископаемых. Атомные электростанции не производят вредных выбросов в окружающую среду и не загрязняют ее.

Уже сейчас существует технология, позволяющая повторно использовать уже отработанное ядерное топливо, а это значит, что АЭС могут работать не производя вообще никаких отходов.

Кроме того, современные АЭС строятся по новым технологиям, обеспечивающим безопасность их эксплуатации и сводящим к нулю вероятность ошибки персонала станции", – объяснили специалисты.

Из всего вышеупомянутого они сделали следующие выводы:

Запасы угля и нефти в стране рано или поздно подойдут к концу, а их добыча и использование представляют собой угрозу для экологии Казахстана;

Принимая во внимание то, что потребление электроэнергии в стране растет, и строительство новых станций просто необходимо, АЭС является разумным выбором;

Атомные станции почти не вредят экологии при правильной эксплуатации, а современные технологии позволяют сделать их надежными и безопасными.

Напомним, тему возведения АЭС в Казахстане общественность стала активно обсуждать после того, как с соответствующим предложением выступил президент России Владимир Путин во время визита Токаева в Москву в 2019 году.

Возможность строительства АЭС в Казахстане вызвала острую реакцию у казахстанцев. Однако Токаев заявил, что фобии в этом вопросе неуместны.

В начале сентября президент дал правительству год для того чтобы понять, появится ли в Казахстане атомная энергетика.

А буквально на прошлой неделе во время встречи с представителями финансового сектора Токаев отметил, что Казахстан уже проявляет первые признаки энергодефицита, и подчеркнул, что ему, возможно, все же придется принять решение о строительстве АЭС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943951-nam-na-tysyachu-let-hvatit-topliva-kazahstantsy-usomnilis-v-neobhodimosti-aes/