Лавина сошла на дорогу в Восточно-Казахстанской области

Фото: instagram.com/katonkaragai_rop

В Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области участок дороги оказался завален сошедшей снежной массой. На расчистку отправили тяжелую технику. Об этом сообщается на официальной странице районного отдела полиции в Instagram.

На 15 км автодороги местного значения Согорное-Барлык-Аксу произошел сход лавины объемом 200 кубометров.

На месте были задействованы 4 единицы тяжелой техники. В настоящее время проезжая часть полностью почищена.

Сотрудниками полиции Катон-Карагайского района проведена проверка.

Фото: instagram.com/katonkaragai_rop

По информации ДЧС Восточно-Казахстанской области, опубликованной на официальной странице в Instagram, 26 ноября на северо-востоке и юге региона ночью ожидается сильный снег.

В восточной части, центре и на юге области возможны метель и гололед. Ветер местами 15-20, ночью порывы 25 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943948-lavina-soshla-na-dorogu-v-vostochno-kazahstanskoy-oblasti/