Пятновыводчик, гувернер, ламповщик: колледжи Казахстана лишились 50 специальностей

Ряд профессий в Казахстане признаны устаревшими и невостребованными – отныне колледжи не будут готовить специалистов по ним, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.
МОН разработал и утвердил новый классификатор специальностей и квалификаций технического и профессионального образования (ТиПО).
"Изменения направлены на то, чтобы специальности колледжей соответствовали современным запросам рынка труда. Вместо устаревших в учебный процесс внедряются новые образовательные программы по актуальным профессиям", – пояснили в пресс-службе МОН.
К примеру, в казахстанских колледжах прекращен прием на такие профессии, как пробоотборщик, ламповщик, котельщик, гувернер, юрисконсульт, пятновыводчик и другие.
Из классификатора также исключены такие специальности, как лаборант организации образования, патентовед и другие.
"Нашей главной целью является соответствие образовательных программ и самих специальностей современным запросам работодателей. Поэтому мы провели серьезный анализ и промониторили рынок труда. Встречались с работодателями и представителями отраслевых ассоциаций. И с учетом их рекомендаций актуализировали классификатор специальностей", – отметила директор департамента ТиПО МОН РК Насымжан Оспанова.
Теперь, помимо тех специальностей, которые остались в классификаторе, в казахстанских колледжах будут обучать новым специальностям – таким, как (список неполный):
- Робототехника и встраиваемые системы;
- Технология изделий на основе наноматериалов;
- Аддитивные технологии производства;
- Дистанционно пилотируемая система;
- Автоматизированные системы проектирования и эксплуатации зданий;
- Организация тепличного хозяйства;
- Графический и мультимедийный дизайн;
- Ландшафтный дизайн;
- Камнеобрабатывающее производство;
- Управление недвижимостью;
- Управление дестинацией;
- Сметное дело в строительстве;
- Охрана труда и безопасность технологических процессов.
На прошлой неделе глава МОН заявил, что стипендии у казахстанских студентов вырастут в два раза до 2025 года.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943899-pyatnovyvodchik-guverner-lampovschik-kolledzhi-kazahstana-lishilis-50-spetsialnostey/