Пятновыводчик, гувернер, ламповщик: колледжи Казахстана лишились 50 специальностей

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Ряд профессий в Казахстане признаны устаревшими и невостребованными – отныне колледжи не будут готовить специалистов по ним, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

МОН разработал и утвердил новый классификатор специальностей и квалификаций технического и профессионального образования (ТиПО).

"Изменения направлены на то, чтобы специальности колледжей соответствовали современным запросам рынка труда. Вместо устаревших в учебный процесс внедряются новые образовательные программы по актуальным профессиям", – пояснили в пресс-службе МОН.

К примеру, в казахстанских колледжах прекращен прием на такие профессии, как пробоотборщик, ламповщик, котельщик, гувернер, юрисконсульт, пятновыводчик и другие.

Из классификатора также исключены такие специальности, как лаборант организации образования, патентовед и другие.

"Нашей главной целью является соответствие образовательных программ и самих специальностей современным запросам работодателей. Поэтому мы провели серьезный анализ и промониторили рынок труда. Встречались с работодателями и представителями отраслевых ассоциаций. И с учетом их рекомендаций актуализировали классификатор специальностей", – отметила директор департамента ТиПО МОН РК Насымжан Оспанова.

Теперь, помимо тех специальностей, которые остались в классификаторе, в казахстанских колледжах будут обучать новым специальностям – таким, как (список неполный):

Робототехника и встраиваемые системы;

Технология изделий на основе наноматериалов;

Аддитивные технологии производства;

Дистанционно пилотируемая система;

Автоматизированные системы проектирования и эксплуатации зданий;

Организация тепличного хозяйства;

Графический и мультимедийный дизайн;

Ландшафтный дизайн;

Камнеобрабатывающее производство;

Управление недвижимостью;

Управление дестинацией;

Сметное дело в строительстве;

Охрана труда и безопасность технологических процессов.

На прошлой неделе глава МОН заявил, что стипендии у казахстанских студентов вырастут в два раза до 2025 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943899-pyatnovyvodchik-guverner-lampovschik-kolledzhi-kazahstana-lishilis-50-spetsialnostey/