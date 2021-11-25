Алматинка публично извинилась за свое видео с оскорблением Корана

Фото: polisia.kz

Жительницу Алматы, оскорбившую Коран в состоянии алкогольного опьянения, привлекли к ответственности, сообщается на официальном портале МВД Polisia.kz.

Видео, на котором пьяная девушка оскорбляет священную книгу мусульман, было выявлено полицейскими в ходе мониторинга соцсетей. Правоохранителям удалось найти "героиню" ролика и мужчину, который "подыгрывал" ей за кадром.

"Это 23-летняя гражданка Т., ранее привлекавшаяся к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства Казахстана, а также 25-летний гражданин Л. Их действия квалифицированы по статье 490 КоАП РК "Оскорбление чувств верующих".

Материал производства для принятия решения будет направлен в управление по делам религий города", - сообщили в правоохранительных органах.

Между тем, правонарушительница заявила о раскаянии и извинилась перед казахстанцами.

"Было небольшое застолье, мы распивали спиртные напитки. Я под воздействием алкогольного опьянения совершила необдуманный поступок: взяв в руки священную книгу Коран, сняла видео на свою страничку. Я осознаю свою вину.

Я хочу принести свои извинения перед всей общественностью, в частности верующим мусульманам. Я глубоко уважаю вашу религию. Впредь такого больше не повторится. Искренне извиняюсь", - заявила алматинка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943894-almatinka-publichno-izvinilas-za-svoe-video-s-oskorbleniem-korana/