Снегопад в Нур-Султане вызвал коллапс на дорогах (видео)

Фото: instagram.com/akimat_nur_sultan

В столице непогода стала причиной заторов на дороге, задержки авиарейсов и сбоев в работе общественного транспорта, передает корреспондент NUR.KZ.

Уже несколько дней в столице снегопад, временами метель, из-за чего занятия в школах пришлось перевести на дистанционный формат.

Снегопад привел к пробкам на дорогах - снегоуборочная техника не успевает расчищать улицы. Между тем, работы по очистке снега ведутся в круглосуточном режиме в две смены, сообщает официальная страница акимата Нур-Султана в Instagram.

Из-за пробок наблюдаются перебои в работе общественного транспорта. Компания City Transportation Systems в своем Instagram-аккаунте предупредила астанчан, что из-за снегопада и гололеда скорость движения транспортных потоков и общественного транспорта снижена, поэтому имеются задержки автобусных маршрутов.

"Загруженные участки без полосы общественного транспорта более подвержены нарушению интервалов автобусов. На дорогах столицы коммунальные службы работают в усиленном режиме, - говорится в сообщении CTS.

Это обернулось для многих астанчан опозданием на работу. Как пишет Sputnik Казахстан, на фоне непогоды и задержки автобусов цены на такси взлетели.

Снегопад также стал причиной задержки рейсов в столичном аэропорту. Ночью аэропорт пришлось закрыть для расчистки взлетно-посадочной полосы, поэтому авиагавань временно не могла принимать и отправлять самолеты.

Согласно данным на сайте столичного акимата, сегодня, 25 ноября, в столице ожидаются низовая метель и гололед.

По информации Gismeteo, завтра, в пятницу, снегопад прекратится, но температура воздуха понизится - до 11 - 19 градусов ниже нуля. Резкое похолодание чревато гололедом. А в субботу астанчан ждет солнечная погода без осадков, столбики термометров покажут от 8 до 12 градусов ниже нуля.

Между тем в "Казгидромете" сообщили, что за сутки в столице выпала месячная норма осадков.

"За день 24 ноября и ночь на 25 ноября в Нур-Султане выпало 25 мм осадков. Высота снега составила 28 см. Норма осадков за ноябрь по столице - 28 мм. Получается, за сутки на главный город страны выпала месячная норма осадков и снег еще идет.

По прогнозу гидрометцентра, осадки прекратятся сегодня, 25 ноября, к 16.00", - сообщили в "Казгидромете".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943838-snegopad-v-nur-sultane-vyzval-kollaps-na-dorogah-video/