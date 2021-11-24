Скончался Арон Атабек

Арон Атабек. Фото: bureau.kz: bureau.kz

В Алматы скончался поэт Арон Едигеев. Ему было 68 лет.

Эту информацию "Азаттыку" подтвердила его сестра Разия Нутышева.

Как пишет издание, Арон Атабек попал в одну из больниц Алматы в середине октября. Его состояние ухудшилось на фоне коронавирусной инфекции.

Напомним, Арон Атабек (Едигеев) был осужден в 2007 году на 18 лет лишения свободы после массовых беспорядков в микрорайоне Шанырак в Алматы. Причиной столкновений местных жителей с полицией стал снос незаконно возведенных построек.

В начале октября этого года суд заменил Атабеку наказание на ограничение свободы сроком на 1 год с установлением пробационного контроля и возложением обязанностей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943797-skonchalsya-aron-atabek/