"Все в порядке, только ноги отекли": 25-летний парень с COVID-19 умер в Алматинской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Женщина обвинила врачей в смерти 25-летнего сына, которому диагностировали сложную форму COVID-19. Парень скончался в Коксуской районной больнице, расположенной близ Талдыкоргана. Жалобу прокомментировали в управлении здравоохранения Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Обращение женщины распространяется в соцсетях. Она отметила, что ее 25-летний сын пролежал в больнице 8 дней с двусторонней пневмонией, при которой у него отекли ноги и живот. Об этом парень сообщил в переписке с родными.

"У меня все в порядке, правда, отеки ног снять не могут. Говорят, что надо к хирургу, а так анализы все хорошие, никаких отклонений. Я уже почти 8 дней здесь лежу, надеюсь, что до понедельника отпустят", - отмечал молодой человек.

За два часа до смерти он успел связаться с отцом по телефону и попросил не переживать.

"К нам вышла заведующая отделением и сообщила, что мой сын умер, у него разорвалось сердце. Сообщая об этом, у нее не было никакого сочувствия, извинений. Она сказала это мне в грубой форме.

Сын был инвалидом 2 группы, ВТЭК мы проходили ежегодно, сердце у него было здоровое. Чем его лечили? Была ли действительно у него пневмония? Ему не произвели полностью диагностику, не выявили причину отеков ног. Он умер от безграмотности лечащих врачей. Мое материнское сердце залито горем. Я хочу для них наказания", - указывается в посте.

В управлении здравоохранения Алматинской области отреагировали на обвинения. Здесь заявили, что у пациента диагностировали коронавирусную инфекцию тяжелой степени. Несмотря на интенсивную терапию, спасти парня не удалось.

"Вирус не идентифицирован, острое течение. COVID-19, ассоциированная двусторонняя полисегментарная пневмония. Состояние при поступлении было тяжелое за счет ОРДС (острый респираторной дистресс-синдром) и полиорганной недостаточности.

Самочувствие страдало из-за выраженных симптомов дыхательной недостаточности. Пациент находился в палате провизорного отделения, где в полном объеме проводилась интенсивная терапия и ежедневная онлайн-консультация с областными специалистами", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В управлении уточнили, что ухудшение состояния пациента и остановка его сердечной деятельности произошли за счет полиорганной недостаточности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943716-vse-v-poryadke-tolko-nogi-otekli-25-letniy-paren-s-covid-19-umer-v-almatinskoy-oblasti/