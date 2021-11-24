Названо число казахстанцев, носящих имя Казахстан

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

На 1 октября текущего года в стране проживало 19,1 млн человек - на 1,3% больше, чем годом ранее. Среди них 24 человека носят имя Казахстан.

Как пишет сайт ranking.kz, большая часть населения проживает в Алматинской области: 2,1 млн человек.

В ТОП-3 регионов по численности населения также вошли Туркестанская область (2,1 млн человек) и Алматы (2 млн человек). На эти три региона приходится треть всех проживающих в РК казахстанцев.

Наименьшая численность населения была зафиксирована в Северо-Казахстанской области - всего 539,4 тыс. человек.

Диаграмма: ranking.kz

На 18 ноября 24 человека в стране носили имя Казахстан. Больше всего таких людей проживает в Акмолинской области и в столице - по шесть человек на регион.

В Карагандинской области проживают четыре Казахстана, в Костанайской - три, в Шымкенте - два, в Алматинской, Западно-Казахстанской и Мангистауской - по одному человеку с таким именем.

Карта: ranking.kz

Также отмечается, что иногда казахстанцы называют детей и в честь крупнейших городов страны. Всего таких городов 18.

К примеру, официальная статистика гласит, что 28 человек в стране носят имя Семей, 21 - Алматы, 18 - Туркестан.

Кроме того, в РК проживают 15 жителей по имени Атырау, 14 жителей по имени Тараз, 12 - по имени Костанай, 11 Актау, 10 Нур-Султанов, три Шымкента и по одному Актобе и Талдыкоргану.

Диаграмма: ranking.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943690-nazvano-chislo-kazahstantsev-nosyaschih-imya-kazahstan/