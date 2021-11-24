Спасатели вытащили застрявший палец ребенка из железного отверстия в Караганде

Фото: instagram.com/qaragandy_tjd

В Караганде к спасателям обратилась мама 10-летней девочки - ребенок засунул палец в отверстие в механической двери, сообщается на официальной Instagram-странице ДЧС по Карагандинской области.

Как оказалось, палец ребенка застрял палец в отверстии замочного механизма входной двери. Самостоятельно вытащить палец не получалось, поэтому мама девочки обратилась к спасателям.

Отмечается, что операция "по спасению" заняла несколько минут - спасателям удалось вытащить палец, смазав его растительным маслом. Применение специальных инструментов не понадобилось.

"В ходе спасательной операции спасатели отвлекали девочку беседами. После благополучного высвобождения маме ребенка были даны рекомендации по уходу за "спасенным" пальцем", - отметили в департаменте.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943619-spasateli-vytaschili-zastryavshiy-palets-rebenka-iz-zheleznogo-otverstiya-v-karagande/