Гибель алматинки с детьми: обращалась ли семья за соцпомощью, рассказали в акимате

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Управлении социального благосостояния Алматы рассказали, обращалась ли за помощью женщина, погибшая вместе со своими детьми вчера в микрорайоне Жетысу, передает NUR.KZ.

В Управлении сообщили, что семья не обращалась за получением какого-либо вида социальной помощи в акимат и Центр занятости населения акимата города Алматы.

Кроме того, никто из членов семьи не имел регистрации в Алматы, дополнили в УСБ.

"В целях социальной поддержки малообеспеченных семей, проживающих и зарегистрированных в городе Алматы, оказывается адресная социальная помощь в случае, если доход на одного члена семьи не превышает 70% (29 862 тенге) от величины прожиточного минимума, - добавили в ведомстве.

Напомним, вчера женщина с тремя малолетними детьми совершила суицид. Она и двое ее детей погибли на месте, еще один ребенок скончался по пути в больницу.

В полиции Алматы рассказали, что предварительной причиной поступка алматинки стал конфликт с супругом на почве семейно-бытовых отношений. Женщина оставила предсмертную записку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943562-gibel-almatinki-s-detmi-obraschalas-li-semya-za-sotspomoschyu-rasskazali-v-akimate/