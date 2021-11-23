ДЧС Нур-Султана обратился к жителям города

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В Нур-Султане прозвучат сирены в связи с проверкой системы оповещения – жителей города призвали не беспокоиться. С таким объявлением в своем Instagram выступил столичный ДЧС.

"Уважаемые жители и гости столицы, 24 ноября в 09 часов 55 минут будет проведена проверка системы оповещения города Нур-Султан с запуском электросирен, сиренно-речевых устройств и перехватом телерадиовещания", – сообщили в ДЧС.

В ведомстве напомнили, что для привлечения внимания населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций включаются электросирены или другие сигнальные средства, что обозначает подачу единого сигнала оповещения "Внимание всем!".

Услышав этот сигнал, население обязано немедленно включить доступные средства приема информации (телеканалы, радио и другие источники связи) для получения информации и инструкций о действиях в сложившейся обстановке.

"Уважаемые жители и гости города, департамент по ЧС города Нур-Султан просит жителей сохранять спокойствие, не поддаваться панике и слухам", – призвали в пресс-службе ДЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1943555-dchs-nur-sultana-obratilsya-k-zhitelyam-goroda/